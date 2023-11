Paris: Nach Alcaraz auch Medwedew gescheitert

Anzeige

Nach dem Spanier Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters in Paris in Daniil Medwedew ein weiterer Titelfavorit früh gescheitert. Der Weltranglistendritte aus Russland musste sich dem Bulgaren Grigor Dimitrow in der zweiten Runde mit 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7) geschlagen geben.

Medwedew lag im dritten Satz bereits 2:5 zurück, wehrte dann sechs Matchbälle ab und rettete sich in den Tiebreak. Dimitrow (ATP-17.) nutzte seine siebte Chance. Alcaraz war am Vortag gegen den Russen Roman Safiullin ausgeschieden. Seit seinem Triumph in Wimbledon im Juli muss der 20-jährige Alcaraz auf einen Turniersieg warten.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien spielt am Nachmittag gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry (31.). Alexander Zverev (Hamburg) trifft auf den Franzosen Ugo Humbert.