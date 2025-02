Santiago de Chile: Hanfmann erreicht Achtelfinale

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat seinen ersten Saisonsieg auf der ATP-Tour eingefahren. Der 33-Jährige aus Karlsruhe gewann sein Auftaktmatch beim Sandplatz-Turnier in Santiago de Chile gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta souverän mit 7:5, 6:3 und zog ins Achtelfinale ein.

Der Davis-Cup-Spieler war in diesem Jahr in Adelaide und bei den Australian Open in der ersten Runde ausgeschieden, in Rio de Janeiro war er nicht über die Qualifikation hinaus gekommen. In Chiles Hauptstadt trifft Hanfmann nun auf den topgesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo, der vor rund zwei Wochen im Viertelfinale von Buenos Aires Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev ausgeschaltet hatte.

Gegen Diaz Acosta (Nummer 130 der Welt) behielt Hanfmann vor nur wenigen Zuschauern und bei Temperaturen von über 30 Grad in den entscheidenden Momenten einen kühlen Kopf. Nach einem hart erkämpften ersten Satz gelang dem Weltranglisten-109. im zweiten Durchgang ein frühes Break, das der Argentinier nicht mehr kontern konnte. Nach 90 Minuten Spielzeit nutzte Hanfmann seinen ersten Matchball zum Sieg.