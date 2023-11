Schlussspurt um Turin-Ticket: Zverev schlägt in Sofia auf

Anzeige

Alexander Zverev wird im Schlussspurt um ein Ticket für die ATP Finals in Turin noch einen Zwischenstopp in Bulgarien einlegen. Der 26 Jahre alte Olympiasieger meldete nach seinem Achtelfinal-Aus beim Masters in Paris für die Sofia Open, die am Montag beginnen.

Dem Hamburger sind im Rennen um eine Teilnahme am prestigereichen Jahresausklang zuletzt der von Boris Becker betreute Däne Holger Rune (Dänemark) und Hubert Hurkacz (Polen) nähergekommen. Auch der Australier Alex de Minaur ist noch im Rennen. Läuft es unglücklich für Zverev, könnte er noch weitere Punkte für eine Qualifikation benötigen. Die acht besten Spieler des Jahres sind in Turin ab dem 12. November dabei, aktuell belegt Zverev in der Wertung Rang sieben.

Sein Aufschlag in Sofia wurde durch eine Sondergenehmigung der ATP für das Turnier möglich. Nach den Absagen von Frances Tiafoe und Ben Shelton - die US-Amerikaner waren zwei der drei Topgesetzten - konnte Zverev ohne eine Wildcard nachrücken. Er wird das Tableau als Weltranglistenneunter in Sofia anführen.