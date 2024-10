Sinner im Finale von Shanghai - Nummer eins bis Ende 2024

US-Open-Champion Jannik Sinner hat das Finale des ATP-Masters in Shanghai erreicht. Der fast fehlerfrei spielende Italiener besiegte den an Position 30 gesetzten Tschechen Tomas Machac souverän 6:4, 7:5 und kämpft am Sonntag gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien) oder den US-Amerikaner Taylor Fritz um seinen siebten Titel in dieser Saison. Zudem ist Sinner der Platz an der Spitze der Weltrangliste bis Ende des Jahres sicher.