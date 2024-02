Struff erreicht Achtelfinale von Rotterdam

Anzeige

Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Rotterdam das Achtelfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Warsteiner besiegte den Spanier Alejandro Davidovich Fokina am Dienstagabend 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Der Weltranglisten-25. knüpfte damit an seinen Erfolg mit dem deutschen Team in der Davis-Cup-Qualifikation an.

Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Buenos Aires dagegen gleich sein erstes Match verloren. Der 32 Jahre alte Karlsruher unterlag dem Chilenen Alejandro Tabilo mit 1:6, 3:6. Auf Hartplatz tut sich der Weltranglisten-56. in diesem Jahr weiter schwer.

Zu Saisonbeginn gelang Hanfmann in Brisbane ein Sieg auf dem Belag, danach setzte es nur noch Niederlagen. Zuletzt war er auf Sand im argentinischen Cordoba noch bis ins Viertelfinale vorgestoßen.