Tennis: Altmaier im Achtelfinale von Kitzbühel

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel ins Achtelfinale eingezogen. Der 24-Jährige aus Kempen gewann sein Erstrundenmatch gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler nach 2:13 Stunden mit 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. In der nächsten Runde trifft Altmaier, der in Österreich als Nummer acht der Setzliste antritt, auf den Kolumbianer Daniel Elahi Galan.

Ebenfalls in der Runde der besten 16 steht Yannick Hanfmann (Karlsruhe). Als gesetzter Spieler hatte der 31-Jährige für die erste Runde ein Freilos erhalten. Im Achtelfinale trifft er auf Juan Manuel Cerundolo aus Argentinien oder den Franzosen Arthur Rinderknech.