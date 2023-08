Thiem verpasst ersten Titel seit US-Open-Sieg 2020

Anzeige

Tennisprofi Dominic Thiem (29) hat seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour seit seinem US-Open-Triumph 2020 klar verpasst. Bei seinem Heimspiel in Kitzbühel unterlag der Österreicher dem Argentinier Sebastian Baez im Finale mit 3:6, 1:6. Baez nutze seinen ersten Matchball nach nur 81 Minuten.

Für Thiem war es das erste Endspiel seit November 2020, damals unterlag der ehemalige Top-Ten-Spieler dem Russen Daniil Medwedew in London in drei Sätzen. Kurz zuvor hatte er beim Grand Slam in den USA Alexander Zverev spektakulär bezwungen, seitdem wartet der verletzungsgeplagte Thiem auf einen ATP-Titel.

Wegen einer anhaltenden Handgelenksverletzung konnte Thiem lange keine Turniere bestreiten und fiel in der Weltrangliste bis auf Platz 352 zurück. Zudem hatte er im Frühjahr 2023 mentale Probleme öffentlich gemacht.