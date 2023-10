Wien: Altmaier scheitert zum Auftakt

Anzeige

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Wien in der ersten Runde gescheitert. Der 25-Jährige aus Kempen verlor sein Auftaktmatch gegen den französischen Routinier Gael Monfils mit 4:6, 4:6. Für den formschwachen Weltranglisten-47. Altmaier war es die dritte Erstrundenniederlage in Folge.

Olympiasieger Alexander Zverev, der sein Auftaktmatch in der österreichischen Hauptstadt gewonnen hatte, trifft im Achtelfinale am Mittwochabend auf den Briten Cameron Norrie. Der Hamburger kämpft dabei um weitere Punkte für die Qualifikation zum ATP-Saisonfinale der besten acht Spieler in Turin (ab 13. November). Derzeit liegt Zverev im "Race" noch auf Platz sieben.