Zverev schlägt Ofner und steht im Achtelfinale

Erfolgreicher Auftakt beim "Heimspiel": Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in seiner Wahlheimat Monte Carlo souverän das Achtelfinale erreicht. Gegen den Österreicher Sebastian Ofner gewann der Tennis-Olympiasieger am Dienstagabend 6:3, 6:4. In der nächsten Runde trifft der Hamburger entweder auf Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 12) oder Tomas Etcheverry (Argentinien).

"Das war völlig in Ordnung für das erste Match auf Sand", sagte Zverev: "Sebastian hat sehr gut gespielt, deshalb bin froh, dass ich eine Runde weiter bin." Vor dem Achtelfinale hat der 26-Jährige unabhängig vom Gegner eine Menge Respekt: "Ich kenne beide und ich glaube, das ist eins der schwierigsten Lose überhaupt."

Der Weltranglistenfünfte überzeugte gegen Ofner von Beginn an und war vor allem bei eigenem Aufschlag bärenstark. Gegen Ende des zweiten Satzes offenbarte Zverev kurzzeitig Probleme und ließ erstmals in der Partie ein Break zu. Doch im zweiten Anlauf nutzte Zverev seinen ersten Matchball nach 1:19 Stunden und machte den Einzug in die nächste Runde perfekt.

Seine Auftaktbilanz in Monte Carlo schraubte Zverev durch den Sieg auf 8:0. Auch gegen den Österreicher ist der Hamburger noch makellos, alle vier Duelle mit dem 27-Jährigen konnte er ohne Satzverlust für sich entscheiden.

In Jan-Lennard Struff steht ein weiterer Deutscher im Achtelfinale. Der Warsteiner setzte sich gegen Borna Coric aus Kroatien 7:6 (7:2) 6:1 durch und muss in der nächsten Runde entweder gegen den diesjährigen Dominator Jannik Sinner (Italien/Nr. 2) oder dessen Herausforderer Sebastian Korda (USA) ran. Im vergangenen Jahr war der 33-Jährige bis ins Viertelfinale vorgestoßen.