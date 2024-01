Anzeige

Bei den Australian Open 2024 steht Alexander Zverev im Viertelfinale. ran zeigt, wo ihr das Duell mit Carlos Alcaraz live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Der Hamburger Alexander Zverev präsentiert sich zum Auftakt ins Tennis-Jahr 2024 bereits in beeindruckender Form.

Beim ersten Grand Slam des Jahres steht Zverev im australischen Melbourne im Viertelfinale und darf damit vom Titel in Down Under träumen.

Am Montag setzte sich Zverev im Achtelfinale in einem Fünfsatz-Krimi gegen den Briten Cameron Norrie durch. Im Match-Tiebreak behauptete sich der Deutsche mit 10:3 gegen den in dieser Phase sehr fehleranfälligen Norrie.

In der Runde der letzten Acht wartet nun auf den 1,98-Meter-Hünen Zverev der Spanier Carlos Alcaraz.

Dieser hatte wiederum in seinem Achtelfinal-Duell gegen Miomir Kecmanovic überhaupt keine Probleme.