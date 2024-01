Australian Open: Aryna Sabalenka im Finale gegen Sheng Qinwen

Anzeige

Aryna Sabalenka fehlt noch ein Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den Australian Open. Im Finale trifft die Belarussin auf Sheng Qinwen aus China.

Aryna Sabalenka umarmte Coco Gauff am Netz, schloss dann erleichtert ihre Augen und verteilte Handküsse ans Publikum: Die Belarussin ist nach der nächsten Machtdemonstration bei den Australian Open nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung und ihrem zweiten Grand-Slam-Titel entfernt - und geht gegen die Chinesin Zheng Qinwen als klare Favoritin ins Endspiel von Melbourne.

"Ich bin natürlich super happy, wieder im Grand-Slam-Finale zu sein. Ich hoffe, ich kann es besser machen als beim letzten Mal", sagte Sabalenka, die das Endspiel der US Open im September gegen Gauff verloren hatte - und dafür am Donnerstag Revanche nahm.

Nach dem 7:6 (7:2), 6:4 gegen Gauff ist der zweite Major-Titel zum Greifen nah. Die 25-Jährige hat im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben und ist in Melbourne seit 13 Spielen ungeschlagen.

Und gegen Zheng wäre am Samstag eine Niederlage eine faustdicke Überraschung. Die an Position zwölf gesetzte Chinesin erreichte durch ein 6:4, 6:4 gegen die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska ihr erstes Grand-Slam-Finale.

"Es fühlt sich unglaublich an, das Finale zu erreichen. Es ist schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen", sagte Zheng, die ihrem Team dankte und Worte in Mandarin an die chinesischen Fans richtete.