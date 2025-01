Alexander Zverevs Finalgegner bei den Australian Open steht fest. Die deutsche Nummer eins wird auf den Weltranglistenersten treffen und damit auch auf den Titelverteidiger.

Alexander Zverev steht bei den Australian Open ein Showdown mit Jannik Sinner um den Titel bevor: Der Vorjahressieger aus Italien setzte sich in Melbourne gegen den Überraschungshalbfinalisten Ben Shelton aus den USA mit 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 durch. Am Sonntag (ab 9.30 Uhr live auf Joyn) kommt es somit zum Duell zwischen den beiden topgesetzten Spielern im Turnier.

Sinner, der im vergangenen Jahr weite Teile der Saison dominierte, will in Melbourne seinen insgesamt dritten Grand-Slam-Titel gewinnen. Anders als Zverev hat der Weltranglistenerste, der in seinem Match zunehmend körperliche Probleme zu haben schien, beide seiner bisherigen Major-Finals für sich entschieden.