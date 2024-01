Australian Open: Medwedew trotzt Mittagshitze

Anzeige

Mitfavorit Daniil Medwedew hat seine Auftakthürde bei den Australian Open nach Anlaufschwierigkeiten gemeistert. Der Russe profitierte beim Stand von 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Terence Atmane aus Frankreich und erreichte in Melbourne zum siebten Mal in Folge in die zweite Runde.

"Es war ein schweres Match, es waren brutale Bedingungen. Es ist sehr heiß", sagte der Finalist der Jahre 2021 und 2022 nach seinem Match in der australischen Mittagssonne. Der Weltranglistendritte trifft nun auf den Finnen Emil Ruusuvuori.