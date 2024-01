Die 28-jährige Korpatsch ließ sich bereits früh im ersten Satz am unteren Rücken behandeln und hatte der früheren French-Open-Siegerin auf Court 3 nichts entgegenzusetzen. Nach 1:25 Stunden Spielzeit nutzte Krejcikova ihren ersten Matchball.

Doppelspezialistin Siegemund verlor gegen die lautstark angefeuerte Lokalmatadorin Storm Hunter mit 4:6, 6:3, 3:6 und muss ihren Fokus nun auf die Doppel-Konkurrenz legen, in der sie mit Krejcikova antritt. Gegen die australische Qualifikantin agierte Siegemund zu fehlerhaft und musste sich am Ende verdient geschlagen geben. Im Vorjahr hatte die 35-Jährige noch die dritte Runde erreicht.

Korpatsch verpasste in Melbourne eine Überraschung gegen die Weltranglistenelfte Barbora Krejcikova aus Tschechien klar und unterlag am Mittwoch mit 2:6, 2:6. Die Hamburgerin muss damit weiter auf ihre erste Drittrundenteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier warten.

Die deutschen Tennisspielerinnen Tamara Korpatsch und Laura Siegemund sind bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die Anzahl der deutschen Spielerinnen bei den Australian Open schwindet. Gleich zwei scheiden in der Nacht aus.

Nur noch eine Deutsche im Turnier

Damit ist Tatjana Maria die letzte verbliebene Deutsche beim ersten Major-Turnier des Jahres, sie bestreitet ihre Zweitrundenpartie am Donnerstag gegen die an Position 26 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini. Angelique Kerber und die junge Ella Seidel waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.