Die Tennis-Elite duelliert sich vom 14. bis 28. Januar bei den Australian Open 2024 in Melbourne. Wo der Grand Slam live im Free-TV und Livestream übertragen wird, welches Preisgeld ausgeschüttet wird, wann die einzelnen Runden steigen und welche Deutschen mit dabei sind.

Die Winterpause gehört auch im Tennis der Vergangenheit an.

Mit den Australien Open steht bereits im Januar 2024 das erste Grand-Slam-Turnier an. Gespielt wird vom 14. bis 28. Januar in Melbourne.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Novak Djokovic im Finale gegen Stefanos Tsitsipas den Titel. 2024 müsste der Serbe allerdings Carlos Alcaraz aus dem Weg räumen, der 2023 noch verletzungsbedingt fehlte. Bei den Frauen geht Aryna Sabalenka als Titelverteidigerin ins Rennen.

Bei den Deutschen feierte indes Angelique Kerber ihr Grand-Slam-Comeback nach Babypause. Und die Hartplätze in Australien waren für die ehemalige Nummer eins der Welt ein gutes Pflaster, 2016 holte sich die gebürtige Bremerin in "Down Under" ihren ersten großen Titel. In diesem Jahr war allerdings schon in der ersten Runde gegen Danielle Collins Endstation.

Wann die einzelnen Runden in Melbourne starten, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht, hat ran für euch zusammengefasst.