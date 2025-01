Australian Open 2025 live: Übertragung im Free-TV, im kostenlosen Livestream und im Liveticker

Die Tennis-Elite duelliert sich vom 12. bis 26. Januar bei den Australian Open 2024 in Melbourne. ran hat Informationen zum ersten Grand Slam des Jahres zusammengetragen.

Die Winterpause gehört auch im Tennis der Vergangenheit an.

Mit den Australian Open steht bereits im Januar 2025 das erste Grand-Slam-Turnier an. Gespielt wird vom 12. bis 26. Januar in Melbourne.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen den Russen Daniil Medwedew durch und holte dabei sogar einen 0:2-Satzrückstand auf.

Bei den Frauen ging der Titel 2024 erneut an Aryna Sabalenka. Bereits 2023 konnte die 26-Jährige sich in Melbourne durchsetzen. In diesem Jahr könnte ihr also der "Hattrick" gelingen.

Deutsche Fans dürften auch in diesem Jahr erneut auf Alexander Zverev blicken. Nach einem starken Jahr 2024, soll 2025 endlich der langersehnte erste Grand-Slam-Titel her.

Wann die einzelnen Runden in Melbourne starten, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht, hat ran für euch zusammengefasst.