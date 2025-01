Kyrgios schon raus: Auftaktniederlage statt großer Taten

Nick Kyrgios startete mit großen Zielen - und verließ die John Cain Arena von Melbourne schwer frustriert: Für den Rückkehrer und früheren Wimbledon-Finalisten endeten die Australian Open bereits in der ersten Runde. Der zeitweise angeschlagen wirkende Kyrgios unterlag trotz lautstarker Anfeuerungen seiner Landsleute dem Briten Jacob Fearnley 6:7 (3:7), 3:6, 6:7 (2:7). Der Weltranglisten-92. könnte in der dritten Runde auf Deutschlands Topspieler Alexander Zverev treffen.

Kyrgios, einst Nummer 13 der Welt und zuletzt lange raus aufgrund von Problemen an Knie, Fuß und Handgelenk, will laut eigener Aussagen seine Kritiker "zum Schweigen bringen" und einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Dafür arbeitete er lange an seinem Comeback.

Er habe fast jeden geschlagen, dem er gegenüberstand, betont Kyrgios immer wieder, auch die großen Stars. "Aber ich denke, das einzige, was ich jetzt anstrebe, ist ein Grand Slam", hatte er schon Ende des vergangenen Jahres gesagt: "Ich denke, das ist das einzige, was die Leute endlich zum Schweigen bringen wird." Der schmerzliche Rückschlag von Melbourne zeigt, wie weit der Weg bis zu seinem großen Ziel ist.