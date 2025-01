Eva Lys vor Swiatek-Kracher: "Dafür spiele ich Tennis"

"Ich freue mich wirklich sehr darauf, gegen sie zu spielen. Sie ist eine tolle Spielerin. Für solche Matches spiele ich Tennis", führte Lys aus, die erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der besten 16 aufschlägt - und das nun auf dem größten Court der Anlage, in der Rod Laver Arena.

Lys schreibt in Melbourne Geschichte

Lys erlebt in Melbourne derzeit eine verrückte Reise. Am vergangenen Dienstag hatte sie erst 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch erfahren, dass sie als "Lucky Loser" überhaupt am Turnier teilnehmen dürfe. Sie spielte befreit auf und schlug die Lokalmatadorin Kimberly Birrell klar in zwei Sätzen.

Danach gewann sie auch in der zweiten und der dritten Runde und schrieb damit Tennisgeschichte: Als erstem weiblichen "Lucky Loser" gelang ihr der Achtelfinaleinzug beim Turnier in Melbourne.