McEnroe zu Rune und Becker: "Perfekte Kombination"

Anzeige

Der frühere Tennis-Star John McEnroe hält die Zusammenarbeit des dänischen Toptalents Holger Rune mit Boris Becker für vielversprechend. "Wenn Rune ihm zuhört, und Boris seinen Schützling richtig versteht, kann es eine große Partnerschaft werden. Ich bin sehr optimistisch", sagte der US-Amerikaner der Sport Bild.

Nach allem, was Becker durchgemacht habe, werde das deutsche Tennis-Idol "eine andere Sicht auf das Leben haben", fügte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger an. "Das wird auch seine Trainingsmethoden beeinflussen. Rune ist ein junger Spieler, der den nächsten Schritt machen muss, um ein Grand-Slam-Champion zu werden", sagte McEnroe: "Die beiden sind aus meiner Sicht die perfekte Kombination."

Der 20 Jahre alte Rune geht bei den Australian Open als klarer Favorit in sein Zweitrundenmatch am Donnerstag (9.00 Uhr/Eurosport) gegen den Franzosen Arthur Cazaux und will so schnell wie möglich auch um Majortitel mitspielen.