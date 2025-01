Melbourne: Auch Siegemund nach Kraftakt in Runde zwei

Tennisspielerin Laura Siegemund hat bei den Australian Open nach einem Marathon-Match als zweite Deutsche die erste Runde überstanden. Gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste gewann die 36-Jährige trotz eines Satz-Rückstandes mit 4:6, 7:5, 6:4. Die intensive Partie dauerte 3:16 Stunden.

Vor zwei Jahren hatte die Doppel-Expertin Siegemund (US-Open-Siegerin von 2020) bereits die dritte Einzelrunde in Melbourne erreicht - nun kämpft sie gegen die Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China darum, das erneut zu schaffen. Gegen die US-Amerikanerin, die mit bis zu 190 Km/h aufschlug, hatte die Metzingerin anfangs Probleme, riss die Partie aber mit ihrer Erfahrung letztlich an sich. Die deutsche Nummer eins gewann vor den Augen von Bundestrainer Torben Beltz ein Match mit zahlreichen Breaks auf beiden Seiten.

Siegemunds Landsfrau Jule Niemeier (Dortmund) tritt in ihrem Erstrundenmatch ebenfalls am Montag an und kann den guten deutschen Auftakt perfekt machen. Sie spielt am frühen Morgen (MEZ) gegen die Qualifikantin Maja Chwalinska aus Polen. Tatjana Maria hatte sich am Sonntag als erste der drei deutschen Starterinnen mit einem Sieg über Bernarda Pera (USA) für die zweite Runde qualifiziert. Im nächsten Match am Mittwoch wartet auf Maria, die älteste Spielerin im Hauptfeld, nun die Dänin Clara Tauson.