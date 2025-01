Nach Ausrastern: Medwedew muss 76.000 Dollar zahlen

Für sein schlechtes Benehmen bei den Australian Open wird Tennisstar Daniil Medwedew zur Kasse gebeten. Nach mehreren Fehltritten rund um seinen überraschenden Zweitrunden-K.o. muss der Vorjahresfinalist eine Geldstrafe in Höhe von 76.000 Dollar (74.000 Euro) bezahlen.

In Melbourne hatte Medwedew bei einem Wutanfall im Auftaktspiel gegen den Thailänder Kasidit Samrej mit seinem Schläger auf das Netz eingedroschen und so eine Kamera und sein Racket zerstört. Nach dem folgenden Aus gegen den Qualifikanten Learner Tien (USA) schwänzte der Russe tief in der australischen Nacht die obligatorische Pressekonferenz.

Schon während des Fünf-Satz-Marathons hatte der Weltranglistenfünfte seinen Schläger gegen eine Werbeband geworfen und sich nach mehreren Fußfehlern beim Aufschlag mit dem Schiedsrichter gestritten.