"Lucky-Lys" vor historischer Chance: "Geiles Duell"

Ganz locker absolvierte Eva Lys in Melbourne ihre Trainingseinheit und schlug zwischendurch ein paar Bälle mit ihrer kleinen Schwester. Der Game-Plan auf dem Weg zum nächsten "Lucky Loser"-Märchen ist ohnehin klar: "Ich gehe da genauso entspannt rein wie in die anderen Matches", sagte die Hamburgerin vor ihrer Drittrundenpartie gegen Jaqueline Cristian aus Rumänien am Samstag (ab 2:30 Uhr MEZ) - ein Duell, in dem Lys bei den Australian Open Geschichte schreiben kann.

Als erstem weiblichen "Lucky Loser" in der Historie des Turniers könnte es der 23-Jährigen gelingen, das Achtelfinale zu erreichen. Insgesamt klappte das nur fünfmal bei einem Grand-Slam. Für Lys zählt aber erstmal nur der Blick auf das nächste Match.

"Egal wie entspannt ich bin, ich gehe schon auch in die Matches in dem Wissen, dass ich eine megageile Chance habe", sagte Lys, die in Melbourne den Spitznamen "Lucky Lys" verpasst bekommen hat: "Ich weiß, dass ich das Potenzial dazu habe, das auch zu schaffen. Ich freue mich auf ein geiles Duell."

Am Montag hatte Lys einen verrückten Tag erlebt. Erst 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch erfuhr die 23-Jährige, dass sie als "Lucky Loser" überhaupt am Turnier teilnehmen dürfe. Sie spielte anschließend befreit auf und schlug die Lokalmatadorin Kimberly Birrell klar in zwei Sätzen. Anschließend behielt sie auch im engen Zweitrundenmatch gegen Varvara Gracheva aus Frankreich in drei Sätzen die Oberhand.

Die durch die verrückte Situation entstandene Unbekümmertheit trägt Lys seither durchs Turnier. "Ich habe es in den letzten Jahren nie in die dritte Runde geschafft, weil ich mir immer sehr viel Druck mache", sagte die 23-Jährige: "Ich weiß, ich habe das Level, aber es ist der Kopf der sich irgendwann einschaltet. Dann kann ich nicht mehr frei aufspielen."

Lys ist nach dem Aus von Laura Siegemund am Freitag die letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Bereits mit dem Einzug in die dritte Runde hat die Weltranglisten-128. ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis erreicht.