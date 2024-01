Rune scheitert - Becker leidet am TV mit

Anzeige

Holger Rune wehrte sich nach Kräften, das dänische Toptalent kämpfte um jeden Punkt - und Trainer Boris Becker litt als TV-Kommentator mit. Der 20 Jahre alte Weltranglistenachte ist überraschend in der zweiten Runde der Australian Open gescheitert. Becker begleitete die 6:7 (4:7), 4:6, 6:4, 3:6-Niederlage gegen den ein Jahr älteren Franzosen Arthur Cazaux für Eurosport.

"Cazaux war heute einen Ticken besser", sagte Becker, als die Niederlage nach 3:22 Spielzeit für Rune feststand: "Ich bin aber auch von Holger Rune nicht enttäuscht. Er hat alles versucht, alles gemacht."

Vor dem Turnier hatte Rune für sich selbstbewusst das Ziel ausgegeben, seinen ersten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr gewinnen zu wollen. "Ich habe das Gefühl, dass ich bereit bin", sagte er: "Wenn ich nicht glauben würde, dass ich bereit dafür bin, dann wird es sicher nicht passieren."

In Abwesenheit von Becker wurde Rune in Australian vor allem von Severin Lüthi betreut, der einst Roger Federer trainierte. Becker bezeichnete es im Vorfeld des Turniers als "echten Team-Einsatz, so einen Weltklassespieler wie Holger zu betreuen". Er selbst kommuniziere jeden Tag mit Rune, der die Erfahrung des sechsmaligen Grand-Slam-Siegers schätzt.

In Melbourne reichte es zur großen Enttäuschung von Rune aber nicht für ein Topresultat.