Tennis - Australian Open: Der mögliche Weg von Alexander Zverev ins Finale

Alexander Zverev kämpft bei den Australian Open um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Wie wäre dabei sein möglicher Weg in das Finale?

Am 12. Januar beginnt für Alexander Zverev in der australischen Metropole Melbourne eine wichtige Mission, der Angriff auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. 27 Jahre ist der beste deutsche Tennisspieler inzwischen alt, bislang hat es mit einem Triumph bei einem der vier wichtigsten Turniere aber noch nicht geklappt – und das trotz zweier Finalteilnahmen.

Bei den Australian Open, dem ersten Grand Slam im neuen Jahr, soll sich das nun ändern. Nicht ganz unbedeutend ist in diesem Zusammenhang die Auslosung. In welcher Runde könnte welcher Gegner warten? Wer müsste auf dem Weg zum Finale geschlagen werden? ran wirft einen Blick auf den möglichen Weg von Alexander Zverev in das Endspiel.

Los ging es für den Hamburger in der ersten Runde mit einem Duell gegen Lucas Pouille. Der Franzose, ein ehemaliger Top-Ten-Spieler, rangiert aktuell auf Platz 104 der Weltrangliste und ist mit einer Wild Card am Start. Zum Vergleich: Zverev ist derzeit Weltranglistenzweiter. Das Erstrundenduell fand bereits am Sonntagmorgen deutscher Zeit gegen 10:30 Uhr statt.

In seinem Auftaktmatch in Melbourne schlug der 27-Jährige den französischen Wild-Card-Spieler Lucas Pouille nach einer souveränen Vorstellung mit 6:4, 6:4, 6:4 und trifft auf der Jagd nach seinem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel nun auf den Spanier Pedro Martínez.

Spätestens in Runde drei könnte es für Zverev dann aber richtig knifflig werden, so droht ein Duell mit Tennis-Rüpel Nick Kyrgios, der als Australier die Unterstützung des Publikums sicher hätte. Möglich wäre als Gegner aber auch beispielsweise der Argentinier Sebastian Baez.