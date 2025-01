Trotz erstem Satzverlust: Alcaraz im Achtelfinale

Drittes Spiel, dritter Sieg, diesmal aber mit kleinem Makel: Carlos Alcaraz marschiert bei den Australian Open weiter durchs Turnier, musste in der dritten Runde jedoch überraschend einen Satz abgeben. Gegen Nuno Borges aus Portugal gewann der spanische Weltranglistendritte nach 2:55 Stunden mit 6:2, 6:4, 7:6 (7:3), 6:2.

"Das letzte Mal, als ich hier gespielt habe, habe ich verloren. Ich wollte unbedingt wieder hier spielen und einen weiteren Sieg in der Rod Laver Arena einfahren", sagte Alcaraz, der im vergangenen Jahr an gleicher Stelle gegen Alexander Zverev das Viertelfinale verloren hatte. Sein diesmaliger Gegner lieferte im dritten Durchgang beeindruckende Gegenwehr, Alcaraz warf sich bei einem Ballwechsel sogar auf den Boden und ließ seinen Schläger fliegen, doch der Satz ging an Borges. Anschließend aber ließ der Favorit nichts anbrennen.

Alcaraz peilt seinen schon fünften Grand-Slam-Titel an. Sollte ihm sein erster Coup Down Under gelingen, würde er als jüngster Spieler der Tennis-Geschichte seine Majorsammlung komplettieren und damit den US-Amerikaner Don Budge überflügeln, der den Karriere-Grand-Slam 1938 im Alter von 22 Jahren schaffte.

Das Achtelfinale bestreitet er am Sonntag - eine Runde weiter könnte dann das frühe Traum-Duell mit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic warten. Der Serbe bekommt es in der dritten Runde ab 9 Uhr MEZ mit Tomas Machac aus Tschechien zu tun.