Über fünf Sätze: Ruud müht sich in die zweite Runde

Der Weltranglistensechste Casper Ruud hat sich in die zweite Runde der Australian Open gemüht. In seiner Auftaktpartie schlug der dreimalige Grand-Slam-Finalist aus Norwegen den stark aufspielenden Spanier Jaume Munar mit 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1. Ruud, der bereits zweimal bei den French Open und einmal bei den US Open das Endspiel erreicht hat, kam in Melbourne noch nie über das Achtelfinale (2021) hinaus.