Vor Zverev-Duell: Djokovic lässt öffentliches Training aus

Der Gesundheitszustand von Novak Djokovic gibt vor dem Halbfinalduell mit Alexander Zverev bei den Australian Open am Freitag (ab 4.30 MEZ/Eurosport) weiter Rätsel auf. Am Donnerstag nahm der serbische Grand-Slam-Rekordsieger seine für den Nachmittag angesetzte Trainingseinheit auf einem öffentlichen Court in Melbourne nicht wahr. Ob Djokovic unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainierte, blieb unklar.