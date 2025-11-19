Bei den Davis Cup Finals 2025 kämpft Deutschland um die Nationenkrone im Tennissport. Für Alexander Zverev und Co. geht es zunächst gegen Argentinien. Das Turnier ist live und kostenlos auf Joyn zu sehen.

Alexander Zverev und das deutsche Team wollen beim Davis Cup (18. bis 23 November live auf Joyn) ihre Muskeln zeigen. Im italienischen Bologna spielen acht Länderteams um die Nationenkrone im Tennis.

Der gebürtige Hamburger ist trotz durchwachsener Leistungen in den letzten Monaten der Team-Leader, muss aber auch auf starke Leistungen seiner Kollegen Lennard Struff, Yannick Hanfmann und des Doppels Kevin Krawietz / Tim Pütz hoffen.

Das deutsche Team trifft im Viertelfinale auf Argentinien. Gespielt werden zunächst zwei Einzel, ehe ein abschließendes Doppel im Falle eines Standes von 1:1 die Entscheidung bringen muss.

Für Argentinien sind Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry, Francisco Comesana und das Doppel Horacio Zeballos / Andreas Molteni von der Partie.

Das Duell findet am Donnerstag, 20. November, statt und beginnt mit dem ersten Match um 17:00 Uhr.