2:0 in Brasilien: DTB-Team mit besten Chancen auf Finalrunde

Erst überraschte Laura Siegemund, dann legte Tatjana Maria nach: Die deutschen Tennisfrauen haben nach starken Vorstellungen im schweren Auswärtsspiel in Brasilien beste Chancen auf den Einzug in die Finalrunde des Billie Jean King Cup. Nach den ersten beiden Einzeln steht es im Qualifikations-Duell in Sao Paulo 2:0.

Siegemund (Metzingen) schlug zunächst die Weltranglisten-13. Beatriz Haddad Maia mit 6:4, 6:2. Danach traf Maria (Bad Saulgau) auf Laura Pigossi (WTA-119.) und setzte sich nach Satzrückstand mit 2:6, 6:4, 6:4 durch.

"Ich wusste, dass ich ihr mit meinem Spiel richtig weh tun kann. Insgesamt kann ich mit einem Zweisatzsieg aber durchaus zufrieden sein", sagte Siegemund. Teamkapitän Rainer Schüttler bremste mit Blick auf die weiteren Duelle: "Es ist erst der erste Tag. Hier ist noch nichts entschieden, aber wir haben eine gute Ausgangssituation."

Dem deutschen Team reicht am Samstag ein weiterer Punkt, um das Duell mit Brasilien für sich zu entscheiden. Maria trifft auf Haddad Maia, Siegemund tritt danach gegen Pigossi an. Sollte es zu einem entscheidenden Doppel kommen, würde auch Rückkehrerin Angelique Kerber (Kiel) noch eingreifen. Die frühere Weltranglistenerste steht erstmals nach ihrer Baby-Pause wieder im Aufgebot des Deutschen Tennis-Bundes.