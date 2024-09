Abschied von Nadal in Malaga? Alcaraz will nicht dran denken

Anzeige

Carlos Alcaraz hofft darauf, dass die Finalrunde des Davis Cup in Malaga nicht zu Rafael Nadals Abschiedsbühne wird. "Ich möchte nicht daran denken, dass es ein möglicher letzter Tanz für ihn in Malaga ist", sagte der viermalige Major-Sieger Alcaraz bei den China Open in Peking: "Hoffentlich wird es nicht das letzte Mal für ihn sein."

Beide Topstars waren in das Team der Gastgeber für die K.o.-Runde in Andalusien berufen wurden. Gegner im Viertelfinale der Iberer sind zum Auftakt am 19. November die Niederlande. Im Halbfinale könnte es zu einem Aufeinandertreffen mit der deutschen Mannschaft kommen, sollte sich die Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann einen Tag später auch gegen Kanada durchsetzen. Das Finale steigt am 24. November.

Alcaraz hatte mit dem 22-maligen Grand-Slam-Sieger Nadal auch bei den Olympischen Spielen in Paris im Doppel zusammengespielt, aber eine Medaille verpasst. Nadal tritt aufgrund seiner körperlichen Probleme sportlich kaum noch in Erscheinung, hat aber den Zeitpunkt seines nahenden Karriereendes noch nicht festgelegt.