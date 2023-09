Alcaraz im Achtelfinale - Auch Sinner und Medwedew weiter

Anzeige

Carlos Alcaraz hat auf seinem Weg zur Titelverteidigung bei den US Open erstmals härtere Arbeit verrichten müssen - steht aber dennoch im Achtelfinale. Der Spanier gewann am Samstag ein hochklassiges Drittrundenmatch gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Briten Daniel Evans mit 6:2, 6:3, 4:6, 6:3.

Erstmals im Turnierverlauf musste die Nummer eins der Welt damit einen Satz abgeben, 3:13 Stunden benötigte Alcaraz am Ende für diesen Arbeitssieg. "Er ist ein komplizierter Gegner, wir passen gut zusammen. Wenn wir gegeneinander spielen, dann ist das eine Show, dann gefällt das den Leuten", sagte Alcaraz.

In der Runde der letzten 16 bekommt er es nun mit dem ungesetzten Matteo Arnaldi aus Italien zu tun, der Evans' Landsmann Cameron Norrie (Nr. 16) in drei Sätzen schlug. Platz eins in der Weltrangliste wird Alcaraz nach den US Open auf jeden Fall wieder an Novak Djokovic verlieren, auf den Serben kann er erst im Finale treffen.

Im Viertelfinale könnte es dagegen schon zum Rematch des epischen Vorjahresduells gegen den italienischen Weltranglistensechsten Jannik Sinner kommen. Der 22-Jährige setzte sich gegen den früheren Turniersieger Stan Wawrinka (Schweiz) mit 6:2, 2:6, 6:4, 6:2 durch und zog zum dritten Mal in Folge in die Runde der letzten 16 in New York ein.

Im Vorjahr hatten sich Sinner und Alcaraz im Viertelfinale einen über fünfstündigen Fünf-Satz-Krimi geliefert. Im Achtelfinale trifft Sinner auf Alexander Zverev. Wawrinka verpasste es unterdessen, als ältester Mann seit Jimmy Connors vor 32 Jahren ins Achtelfinale in Flushing Meadows einzuziehen.

Der Weltranglistendritte Daniil Medwedew zog zum Abschluss des sechsten Tages als letzter Profi ins Achtelfinale ein, der Russe besiegte den Argentinier Sebastian Baez in einer Nachtschicht mit 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) und trifft in der Runde der letzten 16 auf den Australier Alex de Minaur. Medwedew, Turniersieger 2021, verwandelte um 1:30 Ortszeit seinen vierten Matchball.