Billie Jean King Cup: Auftaktsieg für Topfavorit Tschechien

Anzeige

Tschechiens Tennisspielerinnen sind zum Start des Billie Jean King Cups ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In der Neuauflage des Vorjahresendspiels bezwang Tschechien Titelverteidiger Schweiz zum Auftakt des Finalturniers in Sevilla und kann am Freitag gegen die USA bereits das Halbfinale klar machen. Nur die vier Erstplatzierten der Vorrundengruppen erreichen die Vorschlussrunde.

Tschechien konnte sich im ersten Spiel der Gruppe A sogar leisten, Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova nur vier Tage nach ihrem Aus bei den WTA-Finals in Cancun/Mexiko eine Pause zu geben. Stattdessen erspielten Linda Noskova, die mit 7:6 (7:2), 4:6, 6:4 gegen Celine Naef vorlegte, und Marie Bouzkova mit dem 6:4, 6:4 gegen Viktorija Golubic die vorentscheidende 2:0-Führung.

"Ich bin überglücklich, dass ich den zweiten Punkt und damit den Sieg für unser Team holen konnte" sagte Bouzkova: "Die mitgereisten Fans sind so laut, das gibt uns sehr viel Unterstützung. Ich genieße den Teamgeist hier."

Das anschließende Doppel der siebenmaligen Grand-Slam-Siegerinnen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova gegen Golubic/Jil Teichmann hatte keine Auswirkung mehr auf den Ausgang der Partie. Im ersten Spiel des Tages hatte sich in Gruppe B Slowenien 2:1 gegen Australien durchgesetzt.

Die deutschen Damen greifen am Donnerstag gegen Italien (10 Uhr/Tennis Channel) ins Turnier ein, am Freitagvormittag wartet mit Frankreich der vermeintlich härteste Konkurrent im Kampf um das Halbfinalticket.

Angeführt wird die Auswahl des Team-Kapitäns Rainer Schüttler von der Weltranglisten-58. Tatjana Maria (Bad Saulgau). Laura Siegemund (Metzingen), frisch gebackene Doppel-Siegerin bei den WTA-Finals, ist die zweite Top-100-Spielerin im Aufgebot, das durch Anna-Lena Friedsam (Neuwied), Eva Lys (Hamburg) und Jule Niemeier (Dortmund) komplettiert wird.