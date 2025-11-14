Billie Jean King Cup: Lys verpasst vorzeitigen Erfolg

Eva Lys hat im Billie Jean King Cup die Chance auf den vorzeitigen Auftaktsieg für die deutschen Tennis-Frauen vergeben. Die deutsche Nummer eins verlor ihre Partie im Play-off-Duell gegen die Türkei mit 2:6, 6:4, 0:6 gegen Zeynep Sönmez. Zuvor hatte Debütantin Ella Seidel die Frauen-Nationalmannschaft noch mit einem überzeugenden 6:1, 6:0 gegen Berfu Cengiz in Führung gebracht. Für einen Erfolg gegen die Türkinnen und den wichtigen ersten Schritt im Kampf um den Klassenerhalt müssen somit am Freitagabend Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier abliefern.

Damit der Verbleib in der Spitzengruppe des Prestigeturniers in eigener Hand bleibt, müssen die Doppel-Spielerinnen das letzte Match des Tages gewinnen. Am Sonntag (13.00 Uhr/Tennis.de) trifft die DTB-Auswahl noch auf Belgien. Nur der Sieger der Dreiergruppe kann im kommenden Jahr wieder in der Elite mitspielen.

Beim Heimspiel im Ismaninger Tennisclub präsentierte sich Seidel bei ihrer Premiere für das Nationalteam zunächst nervös. Um ihr erstes Aufschlagspiel musste die Hamburgerin, die sich im Laufe der Saison von Rang 128 auf Platz 85 der Weltrangliste verbesserte, hart kämpfen. Im Anschluss wurde Seidel ihrer Favoritinnenrolle jedoch gerecht, mit langen Bällen an die Grundlinie stellte sie Cengiz immer wieder vor große Aufgaben. Ihre Gegnerin, die Nummer 431 der Welt, konnte diesem Druck schnell nicht mehr standhalten.

Ähnlich erging es im zweiten Spiel des Tages dann zu Beginn auch Lys, die anders als ihre Teamkameradin aber gleich das Break kassierte. In der Folge biss die 23-Jährige zwar die Zähne zusammen und bäumte sich im zweiten Satz auf - im entscheidenden dritten Durchgang war die starke Sönmez dann aber die klar bessere Spielerin.

Auf dem Weg Richtung Klassenerhalt musste die Mannschaft um Teamchef Rainer Schüttler bereits zuvor einige Rückschläge einstecken - nach den kurzfristigen Ausfällen von Tatjana Maria und Laura Siegemund fehlen der Mannschaft des DTB gleich zwei Top-50-Spielerinnen.