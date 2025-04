Billie Jean King Cup: Niemeier verliert Auftaktmatch

Jule Niemeier hat den Auftakt für die deutschen Tennisfrauen bei der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cup in Den Haag verpatzt. Die Dortmunderin verlor das erste Einzel im Duell mit den Niederlanden gegen Eva Vedder mit 3:6, 1:6 - das Team des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) steht damit früh im Wettbewerb unter Druck.

Tatjana Maria muss im zweiten Einzel gegen Suzan Lamens nun zwingend gewinnen, um die Begegnung offen zu halten. In einem möglicherweise entscheidenden Doppel würde Teamkapitän Rainer Schüttler aller Voraussicht nach Spezialistin Laura Siegemund zusammen mit Anna-Lena Friedsam ins Rennen schicken. Eva Lys als deutsche Nummer eins ist vorerst nicht eingeplant.

Niemeier fand gegen die Weltranglisten-265. auf dem Sandplatz im Sportcampus Zuiderpark überhaupt nicht in ihr Spiel, wirkte nervös und machte viele Fehler. Nur zweimal brachte die 25-Jährige ihr eigenes Aufschlagspiel durch.

Das DTB-Team kämpft in Den Haag um den Einzug in die Finalrunde im chinesischen Shenzhen im September. Am Freitag (ab 14.00 Uhr/TennisChannel) steht ein weiteres Duell mit den Favoritinnen aus Großbritannien an, an denen Deutschland im Vorjahr bei der Endrunde in Malaga im Achtelfinale gescheitert war.

Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für das Finalturnier der besten acht Teams der Welt, die jeweils anderen beiden Nationen spielen im November in den Play-offs gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. Deutschland hat den Wettbewerb bislang zweimal gewonnen, 1987 und 1992.