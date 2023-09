Davis Cup: Altmaier zum Auftakt gegen Fatic

Anzeige

Daniel Altmaier, nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff erstmals die Nummer eins im deutschen Davis-Cup-Team, hat es im Duell mit Bosnien-Herzegowina um den Klassenerhalt in der Weltgruppe zum Auftakt am Samstag (ab 12.00 Uhr) mit Nerman Fatic zu tun. Das zweite Einzel auf dem Sandplatz in Mostar spielen anschließend Yannick Hanfmann und Damir Dzumhur.

Der Sonntag (ab 10.30/beide Tage ServusTV Deutschland und ServusTV On) beginnt mit dem Doppel zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Mirza Basic/Nerman Fatic. Anschließend kommt es zum Duell der beiden Topspieler Altmaier und Dzumhur, Hanfmann und Fatic sind für das fünfte und letzte Match der Begegnung vorgesehen.

"Yannick und Daniel haben hier vor Ort sehr gut und konzentriert trainiert", sagte Teamkapitän Michael Kohlmann. Altmaier sieht das Team "sehr gut vorbereitet. Wir haben hier sehr gute Trainingstage gehabt und konnten uns an die Bedingungen gewöhnen." Bosnien-Herzegowina sei ein Gegner, den man "vor allem aufgrund des Heimvorteils nicht unterschätzen darf".

Für Deutschland gilt es, den dritten Abstieg aus der Weltgruppe nach 1982 und 2003 zu verhindern. Nur bei einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina darf die DTB-Auswahl im kommenden Jahr wieder an den Qualifiers für die Endrunde teilnehmen.