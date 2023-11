Davis Cup: Sinner führt Italien ins Halbfinale

Anzeige

Angeführt vom starken Jannik Sinner hat Italien beim Davis Cup im spanischen Malaga das Halbfinale erreicht. In der Runde der letzten Acht setzte sich die italienische Auswahl am Donnerstag gegen die Niederlande mit 2:1 durch.

Im entscheidenden Doppel bezwang Sinner, der bei eigenem Aufschlag nicht zu stoppen war, an der Seite von Lorenzo Sonego das niederländische Duo Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof in zwei hart umkämpften Sätzen 6:3, 6:4. Zuvor hatte der Weltranglistenvierte gegen Griekspoor bereits sein Einzel 7:6 (7:3), 6:1 gewonnen. Matteo Arnaldi verlor gegen Botic van de Zandschulp 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9).

Am Abend spielen die Serben um Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic gegen Großbritannien den letzten Halbfinalisten aus, der Sieger trifft auf Italien. Das Endspiel steigt am Sonntag (16.00 Uhr/alle DAZN und ServusTV On).

Das andere Halbfinale bestreiten Finnland, das Titelverteidiger Kanada ausschaltete, und Australien nach dem Sieg über Tschechien. Die deutsche Mannschaft hatte in diesem Jahr die Qualifikation für die Finalrunde der besten acht Teams verpasst.