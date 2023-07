DTB beschließt Strukturreform

Anzeige

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat eine umfassende Reform seiner Strukturen verabschiedet. Das ergab eine Abstimmung der 17 Landesverbände bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Wochenende in Hamburg. Im Kern sieht die Strukturreform die Einführung eines hauptamtliches Vorstandes vor, der fortan in der Gesamtverantwortung steht. Das ehrenamtliche Präsidium bestimmt künftig die Zusammensetzung des Vorstandes und fungiert in neuer Rolle als Aufsichtsratsgremium.

"Die Modernisierung der DTB-Strukturen ist eine der bedeutendsten Reformen seit Bestehen des Verbandes", sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim: "Wir sind überzeugt, dass wir so die Voraussetzungen für mehr Effizienz und Professionalisierung innerhalb des Verbandes schaffen und damit die Grundlagen, um den Tennissport in Deutschland in eine moderne Zukunft zu führen."

Für die Reform ist eine Satzungsänderung des DTB erforderlich. Das oberste Beschlussorgan bleibt weiterhin die Mitgliederversammlung, die sich aus Vertretern der Landesverbände zusammensetzt.