Kerber vor Rückkehr ins deutsche Team: "Große Ehre"

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber fiebert ihrer Rückkehr ins deutsche Team beim Billie Jean King Cup entgegen. "Für mich ist das eine große Ehre. Wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe gegen Brasilien. Doch ich hoffe, dass ich dem Team mit meiner Erfahrung helfen kann, auf und neben dem Platz", sagte Kerber im Interview mit ihrem Sponsor Porsche.

Die Kielerin steht erstmals nach ihrer Baby-Pause wieder im Aufgebot des Deutschen Tennis-Bundes (DTB). In der Qualifikationsrunde in Sao Paulo am Freitag und Samstag gilt Kerber als Hoffnungsträgerin für die Mannschaft von Teamchef Rainer Schüttler - auch, wenn die frühere Weltranglistenerste seit ihrem Comeback wechselhafte Leistungen zeigt.

"Mir war vor diesem Schritt natürlich klar, dass ich Geduld haben muss und einige Zeit brauchen werde nach dieser langen Pause. Doch ich bin ganz zufrieden. Es läuft von Tag zu Tag besser", sagte Kerber, die bisher nur mit dem Achtelfinaleinzug in Indian Wells Anfang März überzeugen konnte.

In Brasilien will sie mit dem DTB-Team nicht nur die Endrundenteilnahme in Sevilla klar machen, sondern sich auch Schwung für das stark besetzte WTA-Turnier in Stuttgart im Anschluss holen. Druck macht sie sich nach der Geburt ihrer Tochter Liana, die nicht mit nach Sao Paulo reist, aber nicht mehr.

"Ich liebe Tennis nach wie vor, doch bin ich nun in erster Linie Mutter, mit ganzem Herzen und großer Freude", betonte Kerber: "Da gibt es eine kleine Person in meinem Leben, die ist viel wichtiger als Tennis. Das macht es einfacher, geduldig zu sein."