Lisicki mit Gastauftritt in RTL-Serie

Die Tenniskarriere hat Sabine Lisicki vorerst hintenangestellt, und doch steht die einstige Wimbledon-Finalistin bald wieder im Rampenlicht. Als Schauspielerin kehrt die 35-Jährige im Dezember auf die Fernsehleinwand zurück - mit einer Gastrolle in ihrer Lieblingsserie "Alles was zählt" bei RTL.

"Ich habe tatsächlich schon damals die allererste Folge von AWZ gesehen! Und wir sind auf dem Tennisplatz und das ja ist mein Zuhause", erklärte Lisicki, die in den drei Folgen, die zwischen dem 15. und 17. Dezember ausgestrahlt werden sollen, sich selbst in der Funktion einer Tennistrainerin spielt - und damit ihr Schauspieldebüt feiert: "Ich liebe die Herausforderung", sagte sie.

Lisicki hat in ihrer Karriere bislang vier WTA-Titel gefeiert und mit dem Finaleinzug in Wimbledon 2013 ihren größten Erfolg erreicht. Nach schwierigen, von Verletzungen geprägten Jahren zog sich Lisicki 2024 aufgrund einer Schwangerschaft gänzlich von der Tour zurück. Im September vergangenen Jahres wurde sie Mutter und arbeitet seit Kurzem an ihrem Profi-Comeback.

"Die allergrößte Herausforderung ist der Schlafmangel", erklärte Lisicki: "Vor allem als Sportlerin. Die Regeneration nach harten Einheiten ist echt wichtig und das kann aktuell mit einem Baby nicht immer so problemlos stattfinden wie gewünscht."