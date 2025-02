Nach Dopingsperre: Sinner von Laureus-Liste gestrichen

Seine dreimonatige Dopingsperre kostet Tennisstar Jannik Sinner zwar kein Grand-Slam-Turnier, aber die Chance auf eine prestigeträchtige Auszeichnung. Die Laureus World Sports Academy hat den Italiener von der Kandidatenliste für den Weltsportler des Jahres 2024 gestrichen. Die Nominierten werden am 3. März bekannt gegeben. Die Verleihung der Preise findet am 21. April in Madrid statt.

"Wir haben diesen Fall sowie die Entscheidungen der zuständigen internationalen Gremien verfolgt und sind – auch wenn wir die mildernden Umstände anerkennen – der Ansicht, dass die Nominierung aufgrund der dreimonatigen Sperre nicht zulässig ist", sagte der Neuseeländer Sean Fitzpatrick, Vorsitzender der Laureus-Akademie. Sinner und dessen Team seien informiert worden.

Der Weltranglistenerste war im März 2024 zweimal positiv auf Clostebol getestet worden. Die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) akzeptierte Sinners Argumentation, dass das Steroid unabsichtlich bei einer Behandlung durch seinen Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt sei. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) wollte den Fall zunächst vor dem Sportgerichtshof CAS prüfen lassen, ehe es zum Vergleich kam.

Am 4. Mai darf Sinner (23) zurückkehren, weil auch die WADA keine Absicht und nur eine geringe Schuld beim Südtiroler sah. Der Zeitraum der Sperre stieß jedoch bei einigen Konkurrenten auf Kritik. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger kehrt rechtzeitig zu den French Open zurück und kann sich vorher sogar noch bei seinem Heim-Masters in Rom auf den Höhepunkt der Sandplatzsaison vorbereiten.

Die Auszeichnung für den "Laureus World Sportsman of the Year Award" wird seit 25 Jahren vergeben, oft wurden Tennisstars mit dem "Sport-Oscar" geehrt. Rekordgewinner sind Novak Djokovic und Roger Federer mit jeweils fünf Auszeichnungen. Auch Rafael Nadal (2) gehörte dazu. Als einzige Deutsche bekamen Michael Schumacher (2002, 2004) und Sebastian Vettel (2014) den Preis in der Männerkategorie.