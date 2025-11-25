Nationenwertung: Zverev und Co. rücken vor

Die deutschen Tennis-Männer sind in der Nationenwertung des Davis Cup auf Rang zwei vorgerückt. Dies geht aus dem neuen Ranking hervor, das der Weltverband ITF nach dem Ende des Wettbewerbs veröffentlichte.

Erster ist Italien, das auch ohne Topstar Jannik Sinner zum dritten Mal in Serie in dem prestigeträchtigen Teamwettbewerb triumphieren konnte. Hinter Deutschland folgen Spanien, Australien und Belgien.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um Alexander Zverev war in Bologna im Halbfinale an Spanien gescheitert und wartet weiter auf den ersten Titelcoup seit 1993.