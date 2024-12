Olympiasiegerin Zheng sagt Start beim United Cup ab

Das deutsche Tennisteam mit Alexander Zverev und Laura Siegmund trifft beim United Cup in Australien (ab 27. Dezember) nicht wie angenommen auf Olympiasiegerin Zheng Qinwen. Die Chinesin sagte ihre Teilnahme am Mixed-Turnier in Perth und Sydney ab. Ihr Team ist damit deutlich geschwächt, für Zheng könnte Gao Xinyu, Nummer 175 der Weltrangliste, im Einzel eingesetzt werden.