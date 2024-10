Rivalität der neuen Generation: Nadal will keine Vergleiche

Rafael Nadal hält nichts von Vergleichen zwischen den neuen und alten Rivalitäten in der Tennis-Weltspitze. "Sie kreieren gerade ihre eigene Geschichte", sagte der 38-Jährige am Rande des Showevents "Six Kings Slam" in einem Interview mit dem saudi-arabischen Veranstalter über seinen Landsmann Carlos Alcaraz und den Weltranglistenersten Jannik Sinner.

Es sei "nicht der Moment, diese Rivalitäten zu vergleichen", weil Novak Djokovic noch aktiv sei, während Roger Federer bereits seine Karriere beendet habe und Nadal selbst kurz davor stehe. "Es ist jetzt eine neue Generation und wir müssen sie ihre eigene Rivalität kreieren lassen", sagte Nadal, der seine große Karriere im November beenden wird.

"Sie machen das großartig, sie sind sehr jung und erreichen fantastische Dinge - gewinnen Grand-Slams und Masters", führte Nadal aus: "Carlos und Jannik machen besondere Dinge und ich wünsche ihnen, dass sie noch weiter wachsen können. Sie werden eine großartige Karriere haben."

Auch zu seiner speziellen Beziehung zu seinem großen Rivalen in der Anfangszeit seiner Karriere äußerte sich Nadal. "Meine Beziehung zu Roger war besonders", sagte der Spanier und erklärte, wie beide trotz aller Konkurrenz eine Freundschaft aufbauen konnten. "Es kommt darauf an, wie du an den Sport rangehst. Es gibt im Leben viele andere wichtige Dinge neben dem Tennis. Und wenn du eine gute Beziehung zu deinen Kollegen hast, dann bist du ohne Zweifel glücklicher", sagte Nadal.

Auch für seinen zweiten großen Rivalen, Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic, hatte Nadal warme Worte übrig. "Er war ein toller Kontrahent, der mich immer auf das höchste Level gepusht hat", sagte er über den Serben.

Vor rund einer Woche hatte Nadal in einem bewegenden Video angekündigt, seine Karriere im November zu beenden. Die Davis-Cup-Finalrunde in Malaga wird das letzte Turnier des 22-maligen Grand-Slam-Siegers sein. Zuletzt hatte der 38-Jährige immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen gehabt.