Siegemund im Doppel-Finale der US Open

Tennisspielerin Laura Siegemund steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Doppel-Finale der US Open. Die 35-Jährige aus Metzingen besiegte an der Seite ihrer russischen Partnerin Wera Swonarewa, mit der sie bereits 2020 in New York triumphiert hatte, Jennifer Brady (USA) und Luisa Stefani (Brasilien) mit 6:4, 6:1.

Im Endspiel treffen Siegemund/Swonarewa (Nr. 12) am Sonntag (19 Uhr MESZ/Sportdeutschland.tv) auf das an Position 16 gesetzte kanadisch-neuseeländische Duo Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe. Siegemund, die 2016 in Flushing Meadows auch im Mixed triumphierte, peilt ihren dritten Grand-Slam-Titel an. Swonarewa, die am Donnerstag 39 Jahre alt wurde, steht bereits bei sechs Triumphen - schon vor 19 Jahren hatte sie bei den US Open im gemischten Doppel gesiegt.

Im Halbfinale präsentierten sich Siegemund und Swonarewa von Beginn an dominant. Sie überstanden auch eine kurze Schwächephase Ende des ersten Durchgangs unbeschadet und gewannen den zweiten Satz ohne Probleme.

Im Einzel war Siegemund in der ersten Runde nach couragiertem Auftritt an der jetzigen Finalistin Coco Gauff gescheitert.