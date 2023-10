Sky: Boris Becker zurück im Trainergeschäft

Anzeige

Tennis-Idol Boris Becker kehrt laut Medien nach sieben Jahren zurück ins Trainergeschäft. Wie der Sportsender Sky am Montag berichtet, wird der 55-Jährige künftig dem Trainerteam des Dänen Holger Rune angehören. Auf Fotos des Weltranglistenvierten in den Sozialen Medien vom Sonntag ist Becker zudem beim Training des 20-Jährigen in Monaco zu sehen.

Becker war zuletzt jahrelang als TV-Experte im Einsatz. Als Trainer des Grand-Slam-Rekordchampions Novak Djokovic (36) hatte Becker zwischen 2013 und 2016 zahlreiche Erfolge gefeiert und den Serben zurück an die Spitze des ATP-Rankings gecoacht.