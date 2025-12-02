Spektakuläres Comeback? Serena Williams wieder im Testpool

Tennis-Ikone Serena Williams könnte vor einer sensationellen Rückkehr stehen. Zumindest hat die US-Amerikanerin und erfolgreichste Tennisspielerin der Geschichte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) darüber informiert, dass sie wieder in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen werden möchte. Frühestens im April 2026 wäre damit ein Comeback der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin möglich.

ITIA-Sprecher Adrian Bassett bestätigte am Dienstag gegenüber "The Athletic" entsprechende Berichte, dass die 44-Jährige auf einer aktualisierten Liste vom 6. Oktober stehe. "Ich weiß nicht, ob das eine Rückkehr bedeutet oder ob sie sich nur die Option offen hält. Ich kann nur sagen, dass sie wieder im Einsatz ist und man daher weiß, wo sie sich gerade aufhält", sagte Bassett.

Williams hatte sich 2022 bei den US Open von der großen Bühne verabschiedet, das Wort "Rücktritt" hatte sie dabei stets vermieden. Knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind. Ein offizielles Comeback bei einem Turnier wäre frühestens nach sechs Monaten im Testpool möglich. "The Athletic" spekuliert, dass Williams im kommenden Jahr beim Mixed-Wettbewerb der US Open in New York antreten könnte. Bei dem zweitägigen Turnier werden Wild Cards verteilt.

Ihre ein Jahr ältere Schwester Venus Williams war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause ebenfalls auf die Tour zurückgekehrt und anschließend bei den US Open im Doppel sensationell bis ins Viertelfinale gestürmt. Zusammen holten die Williams-Schwestern in ihrer Karriere 14 Grand-Slam-Titel im Doppel und drei Olympische Goldmedaillen.