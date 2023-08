US Open: Gauff nach Sieg über Andrejewa in der dritten Runde

Anzeige

Nach ihrem emotionsgeladenen Dreisatzsieg gegen Laura Siegemund aus Metzingen hat Coco Gauff aus den USA die dritte Runde bei den US Open in New York erreicht. Die 19 Jahre alte Weltranglistensechste bezwang das drei Jahre jüngere russische Tennis-Wunderkind Mirra Andrejewa zum Auftakt des dritten Turniertags glatt 6:3, 6:2. Das Match dauerte nur 75 Minuten. Für den Sieg im spannenden Match gegen Siegemund hatte Gauff noch beinahe drei Stunden benötigt.U