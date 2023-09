US Open: Jabeur und Pegula in Runde drei

Anzeige

Vorjahresfinalistin Ons Jabeur steht bei den US Open in New York in der dritten Runde. Die Weltranglistenfünfte aus Tunesien siegte nach einem Kraftakt gegen die junge Tschechin Linda Noskova nach über zwei Stunden Spielzeit mit 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 und trifft im Kampf um das Achtelfinale nun auf Noskovas Landsfrau Marie Bouzkova.

Auch US-Hoffnung Jessica Pegula (29) gab sich in ihrem Zweitrundenduell keine Blöße. Die Weltranglistendritte, die bei einem Grand Slam noch nie über das Viertelfinale hinaus gekommen ist, bezwang die Rumänin Patricia Maria Tig im Arthur Ashe Stadium 6:3, 6:1 und bekommt es nun mit der Ukrainerin Elina Switolina (Nr. 26) zu tun.

Zuvor war auch Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova in die dritte Runde eingezogen, die 24-jährige Tschechin besiegte die Italienerin Martina Trevisan mit 6:2, 6:2.