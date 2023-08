US Open: Korpatsch in der zweiten Runde

Anzeige

Tamara Korpatsch aus Hamburg hat bei den US Open in New York als erste von neun deutschen Tennis-Profis die zweite Runde erreicht. Gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien setzte sich die 75. der Weltrangliste in 83 Minuten 6:3, 6:2 durch. Sie trifft nun auf die an Nummer 14 gesetzte Ljudmila Samsonowa aus Russland.

Korpatsch, die zum sechsten Mal im Hauptfeld eines der vier Grand Slams steht, gewann erst zum zweiten Mal nach den All England Championships in Wimbledon vor wenigen Wochen ihr Auftaktmatch bei einem der Majors. Sie spielte weitgehend solide, ihrer 33 Jahre alten Gegnerin, die im WTA-Ranking auf Position 43 geführt wird, unterlief dagegen eine Fülle sogenannter unerzwungener Fehler - insgesamt 39.