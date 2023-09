US Open: Muchova als erste Spielerin im Viertelfinale

Anzeige

French-Open-Finalistin Karolina Muchova ist als erste Spielerin ins Viertelfinale der US Open eingezogen und steht erstmals in ihrer Karriere unter den letzten acht von Flushing Meadows. Die 27 Jahre alte Tschechin setzte sich am Sonntag mit einiger Mühe 6:3, 5:7, 6:1 gegen die ungesetzte Chinesin Wang Xinyu durch und gab ihren ersten Satz im Turnierverlauf ab.

Die an Nummer 10 gesetzte Muchova trifft nun auf die Schweizerin Belinda Bencic (Nr. 15) oder Sorana Cirstea aus Rumänien (Nr. 30). Im Finale von Roland Garros hatte Muchova in drei Sätzen gegen die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek verloren.